بوتين وغوتيريس يدعوان إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 05:14 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الفلسطينيين والإسرائيليين، اليوم الخميس، إلى وضع حد للاشتباكات الدامية المتواصلة، وفق الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان نقلته «فرانس برس» بعد لقاء بين بوتين وغوتيريس عبر تقنية الفيديو: «مع تصاعد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نرى أن الأولوية هي لإنهاء العنف من الجانبين وسلامة السكان المدنيين».

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف وقطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات جراء غارات جوية واعتداءات من جانب قوات الاحتلال.

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