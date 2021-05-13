للمرة الأولي.. تعيين امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات الإيطالية

المديرة الجديدة لإدارة المعلومات الأمنية الإيطالية إليزابيتا بيللوني. (آكي)

عين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، السفيرة إليزابيتا بيللوني مديرة عامة لإدارة المعلومات الأمنية لتحل محل المدير العام الحالي جينارو فيكيوني، وهي المرة الاولى في تاريخ الجمهورية التي تترأس فيها إمرأة أجهزة الاستخبارات الوطنية.

وسيخلف السفير إيتوري سيكوي، المدير الحالي لمكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بيللوني كأمين عام لوزارة الخارجية الايطالية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وسبق أن أبلغ دراغي رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية «كوباسير» رافاييل فولبي، نيته إسناد المنصب إلى بيللوني.