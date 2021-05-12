جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 10:14 مساء
حملة تلقيح ضد كورونا. (الإنترنت)

أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة، الواقعة في المحيط الهادئ، أنها سجلت «رقما قياسيا عالميا» في التلقيح ضد كوفيد-19 بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى.

وقالت هذه الدولة الصغيرة، وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات، وفق «فرانس برس».

ناورو مكانا خاليا من كوفيد
وخلال شهر، تلقى 7392 شخصا الجرعة الأولى أو ما يعادل حوالى 108% من السكان البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب. وقالت الحكومة، في بيان، إن «فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي، وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من كوفيد».

وأقر رئيس فرقة العمل هذه، كيرين كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كوفيد-19.

وأضاف أنه «عند وصول أي مسافر، هناك خطر انتقال فيروس كورونا إلى ناورو، وقد أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع». وتلقت ناورو جرعات من لقاح أسترازينيكا مبر آلية كوفاكس الأممية؛ لتأمين توزيع عادل للقاحات للدول الفقيرة.

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