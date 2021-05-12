بلينكن ولافروف يتفقان على عقد محادثات ثنائية في 20 مايو

صورة مركبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار)، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

قالت الخارجية الروسية الأربعاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن اتفقا على إجراء محادثات على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك بآيسلندا الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا وناقشا العلاقات الدولية والثنائية واتفقا على إجراء محادثات منفصلة «على هامش» الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في 20 مايو، وفق «فرانس برس».

وناقش لافروف وبلينكن هاتفيا كوريا الشمالية والبرنامج النووي الإيراني و«الاستقرار الاستراتيجي»، حسب موسكو.

تدهور العلاقات

وتدهورت العلاقات الأميركية الروسية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة وسط اتهامات من واشنطن بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتجسس والهجمات الإلكترونية.

وأقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بروسيا، وطردت عشرة دبلوماسيين روس، وحظرت على البنوك الأميركية الشراء المباشر للديون الصادرة عن الدولة الروسية.

وردت موسكو بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين، وحظرت دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها، ومنعت التمثيليات الدبلوماسية الأميركية توظيف مواطنين أجانب. رغم تبادل التدابير العقابية، تناقش العاصمتان عقد قمة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في دولة ثالثة في يونيو 2021.