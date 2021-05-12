مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ أطلقته حماس

صواريخ تنطلق من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل في 11 مايو 2021. (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته حركة حماس على قواته بالقرب من قطاع غزة، في اليوم الثالث من التصعيد العنيف بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته «فرانس برس»: «قتل الرقيب عومر طبيب (21 عاما) صباح الأربعاء في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حركة حماس من قطاع غزة».

ويتواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الثالث والذي حصد حتى الآن 62 قتيلا، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل، ما يثير مخاوف من نزاع جديد، بحسب «فرانس برس».

وعلى الرغم من الدعوات من كل أنحاء العالم لوقف التصعيد، لا مؤشرات تهدئة حتى الآن، وفشل مجلس الأمن في اجتماع ثانٍ مخصص للتطورات في الشرق الأوسط، في الخروج ببيان أو قرار.