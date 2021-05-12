الرئيس الإسرائيلي يندد بـ«اعتداء منظم ضد اليهود» في مدينة اللد

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، بما وصفه بـ«اعتداء منظم ضد اليهود» نفذته «عصابة عربية متعطشة للدماء» في مدينة اللد المختلطة في وسط إسرائيل، حيث أدت صدامات بين عرب ويهود إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال ريفلين في بيان نقلته «فرانس برس» إن «مشهد الاعتداء المنظم في اللد والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد من جانب مجموعة من العرب المتعطشين إلى الدماء وإصابة الناس وإلحاق الضرر بالممتلكات ومهاجمة الأماكن اليهودية المقدسة، أمر لا يغتفر».

وتشهد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة توترا أمنيا واشتباكات منذ أيام على خلفية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، ومحاولة مستوطنين انتزاع منازل من أصحابها الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.