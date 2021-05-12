تقرير أممي ينتقد «تراجع حقوق الإنسان» في كردستان العراق

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارازاني (أرشيفية:إنترنت)

نددت الأمم المتحدة في تقرير لها، الأربعاء، بتراجع حرية التعبير في كردستان بالعراق، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكامًا بالسجن بحق خمسة صحفيين وناشطين، ما أثار قلق مدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدث التقرير عن توثيق «نمط مثير للقلق» بين مارس 2020 وأبريل 2021، لتعرض صحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ«الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين».وفق «فرانس برس».

33 حالة اعتقال

ووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و«من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم»، معتبرة أن ذلك يخلق مناخًا من «الترهيب».

ومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا أنه «في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجیه التهم للصحفیین والمدافعین عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم فورًا بتهم مختلفة».

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة تمييز في كردستان أحكامًا بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة صحفيين وناشطَين، بتهم «التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم»، خلال احتجاجات العام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و«التجسس».

والمدانون هم الصحفيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى.

ووفقًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن عديد الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و«مخبرين سريين» لم يتسنَ لمحامي الدفاع استجوابهم.

وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون العراق في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بلقيس والي، «نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة».

ويرى عديد الناشطين أن هذا التشديد الأمني بدأ مع وصول مسرور بارزاني، الرئيس السابق للمخابرات والقوات الأمنية، إلى رئاسة الحكومة.

ويطالب النشطاء رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني بمنح عفو رئاسي لهؤلاء الصحفيين والناشطين المسجونين.

السلطات تتحدث عن مؤامرة

وثبّتت محكمة التمييز تهمة «التجسس» بحق الرجال الخمسة على اعتبار أنهم زاروا القنصليات الألمانية والأميركية في الإقليم، وهو ما اعتبرته القنصلية الألمانية «حجة منافية للمنطق»، في حين اتهم التقرير السنوي للخارجية الأميركية «مسؤولين كبارًا أكراد بالتأثير على ما يبدو في قضايا حساسة سياسيًّا».

إلا أن السلطات الكردية لا تزال تؤكد أن المدانين يشكلون جزءًا من «مؤامرة ومحاولات تخريبية».