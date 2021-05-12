الاتحاد الإفريقي «يدين بشدة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي. (الإنترنت)

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، مساء الثلاثاء في بيان عن «تنديده الشديد بالقصف الإسرائيلي» الذي تعرضه له قطاع غزة وأسفر عن مقتل «ألأكثر من 21 فلسطينيا».

وأورد البيان أن «رئيس المفوضية يكرر التأكيد أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الاخلاء غير القانونية والمستمرة والقسرية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي»، بحسب وكالة فرانس برس.

وكرر فقي محمد «دعم الاتحاد الافريقي القوي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل دولة مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية».

ودعا أيضا إلى بذل «جهود دولية متجددة وصادقة، لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع على أساس وجود دولتين، اسرائيل وفلسطين».

وحضت الولايات المتحدة الثلاثاء، كلا من «إسرائيل» والفلسطينيين على تجنب سقوط ضحايا مدنيين بعد ضربات جوية شنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء إطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين الطرفين حصد 28 قتيلا في القطاع الفلسطيني المحاصر وقتيلتين في عسقلان بجنوب إسرائيل.