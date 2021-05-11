«فرانس برس»: المهاجرون يواجهون واقعا قاسيا في الولايات المتحدة

فاليريانو مهاجر من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة. 29 أبريل 2021 .(أ ف ب)

وصل آلاف المهاجرين في الأسابيع الأخيرة إلى الولايات المتحدة، بعدما عبروا نهر ريو غراندي دون أوراق ثبوتية، وغالبًا برفقة أطفال صغار جدا، والتقت وكالة «فرانس برس» في منطقة نيويورك ثلاث عائلات سبق أن التقتهم في أواخر مارس على الحدود المكسيكية، قبيل عبورهم النهر، وفي وقت وجد بعضهم عملًا غير ثابت، رغم أنهم لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، إلا أنهم جميعا يواجهون حاليا خطر الترحيل وصعوبات كبيرة لم يكن معظمهم يتخيلها.

وجد فاليريانو الذي جاء من غواتيمالا، وظيفة كعامل زراعي مقابل 14.5 دولار في الساعة في هارتفورد في ولاية كونيتيكت، حيث اجتمع بشقيقته، لكن ينبغي عليه الآن تسديد مبلغ عشرة آلاف دولار استدانه لدفعه للمهربين الذين ساعدوه في عبور الحدود، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لهذا القروي البالغ 34 عاما، وكان قد هاجر أولا إلى بليز مع عائلته للهروب من عصابة مخدرات قتلت شقيقه، إلا أن العصابة لاحقته وكانت تهدده بالقتل. فانتقل إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء واصطحب معه أحد أبنائه الأربعة أرنولد البالغ سبعة أعوام.

أسئلة المهاجرون الصعبة

عندما يتحدث عن زوجته وأبنائه الذين تركهم في بليز، تنهمر دموعه. هو يدرك أنه ربما لن يراهم أبدا، ويقول: «أسأل نفسي لماذا جئت إلى هنا لكن في الوقت نفسه، كان يمكن أن يقتلوني وسيكون ذلك أصعب بالنسبة»، إلى العائلة. عندما يفكر بعائلته في الليل، يشعر بألم شديد، وفق قوله.

يقدر أنه يحتاج إلى عام لتسديد ديونه، مع إرسال المال إلى عائلته والمساهمة في دفع إيجار مسكن تحت الأرض يتشاركه مع ابنه وشقيقته وزوج شقيقته وابنتهما، الذين يعيشون دون أوراق ثبوتية في الولايات المتحدة منذ عامين. يتقاسم الخمسة سريرين يفصل بينهم أحيانا شرشف.

وسبق أن رحل فاليريانو وابنه من الولايات المتحدة في فبراير بموجب أمر ترحيل فوري تم تطبيقه آنذاك على جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء، يعود تاريخه إلى عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبقت إدارة الرئيس جو بايدن الذي وصل في أواخر يناير إلى البيت الأبيض، على هذه التعليمات التي تندد بها المنظمات، إلا أنه يجري تطبيقها بأقل صرامة. ولا تطرد الإدارة الجديدة بشكل منهجي الأهل الذين يرافقهم أطفال دون السبع سنوات أو القصر الذين يصلون وحدهم.

وصل جويل البالغ 11 عاما من هندوراس، وهو من بين الأطفال غير المصحوبين بشخص بالغ، في مارس، عبر الحدود المكسيكية الأميركية دون أوراق ثبوتية مع أهله وشقيقيه البالغين أربعة أعوام وعام واحد. كسر قدمه في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية وبعد السير على مدى ساعات طويلة، أوقفت العائلة كلها ورحلت، وفق رواية والدته إيفانيا البالغة 29 عاما.

أطفال عائلات المهاجرين

وقاموا مرة جديدة بمحاولة لعبور الحدود مع تكساس، حيث سمعوا أن عائلات المهاجرين التي تضم أطفالا دون السبع سنوات لا ترفض، وبما أن جويل يبلغ 11 عاما، اعتبرت أمه أن الحل الوحيد هو جعله يعبر الحدود وحده، دون سائر أفراد الأسرة، وكان الانفصال مؤلما. احتجز جويل لأكثر من شهر في مركز فدرالي بعد عبوره إلا أنه كان يبكي طوال الوقت وينادي والدته إيفانيا التي استقرت في بروكلين مع شقيقتها وعائلتها. وتقول لفرانس برس: «كان يائسا».

أخيرا، نظمت وزارة الصحة الأميركية التي تدير مراكز إيواء القصر، لم شمل العائلة ودفعت تكلفة رحلة جويل لينضم إلى عائلته في نيويورك، عند رؤية والدته في مطار لاغوارديا، ركض جويل لضمها وتقبيلها. كان الاثنان يجهشان بالبكاء. وقال الطفل بتأثر: «كنت أريد أن أكون معها».

لم تجد إيفانيا بعد عملا لتأمين لقمة عيشها، لكن زوجها يعمل في بعض الأحيان في تفريغ صناديق، فقدت فاطمة وهي أم عزباء تبلغ 29 عاما عملها في متجر لبيع خبز التورتيلا في هندوراس بسبب أزمة وباء «كوفيد-19»، وعبرت نهر ريو غراندي في أواخر مارس مع طفلها البالغ خمسة أشهر، دون أي أمتعة.

وقالت لـ«فرانس برس» أثناء نزولها على الضفة الأميركية من النهر: «جئت لأعمل من أجل أولادي» مضيفة: «لا أريدهم أن يعيشوا ما عشته، أريد أن أعمل كي يكون لديهم مستقبل، كي يتمكنوا من الدراسة».

بعد شهر، باتت فاطمة تعيش في غرفة صغيرة في بلاينفيلد في ولاية نيوجيرسي، حيث تنام على الأرض مع شقيقتها ومهاجرين آخرين، وتؤكد أن «دون عمل، لا تملك شيئا» مضيفة: «لدي طفلان آخران في هندوراس، يجب أن أجد بسرعة عملا لأنهما يعتمدان علي».

وكانت تعتقد أنه بإمكانها الحصول على رخصة عمل. لكن أثناء أول زيارة لها إلى شرطة الهجرة وهي زيارة إلزامية تحت طائلة التعرض للطرد فورا، صادر العناصر بطاقة هويتها وأطلقوا آلية لطردها، عند خروجها، أعربت عن حزنها: أن يكون شخص في وضع غير قانوني، هو بالنسبة إليها أن يكون «قلقا كل يوم لأنه لا يعرف ما سيحصل في اليوم التالي».

ينبغي أن تعود إلى مركز الشرطة في أواخر أغسطس، بانتظار مثولها أمام قاض للهجرة. وبما أن اللجوء لا يمنح إلا للأشخاص الذين يثبتون تعرضهم للاضطهاد، تواجه فاطمة خطر ترحيلها. إلا في حال قررت الاختباء التام، ما سيرغمها على تغيير سكنها وتجاهل استدعاء القاضي.

وتشرح آن بيلزبري المحامية في جمعية «سنترال أميركان ليغل أيد» لمساعدة المهاجرين، أن «الجوع والفقر لا يعول عليهما، والابتزاز أيضا» بالنسبة لقانون اللجوء الأميركي المحدود جدا.

وتوضح أن «في حال جئتم لهذه الأسباب وتجدون أنفسكم معرضين لآلية ترحيل، لا يمكنكم البقاء»، مضيفة أنه «من الصعب جدا فهم ذلك، لكنه الواقع القاسي».