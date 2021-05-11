الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الإنهاء الفوري» لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، إلى «الإنهاء الفوري» لأعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذلك بعد أيام من الاشتباكات التي تشهدها ساحة المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في بيان نقلته «فرانس برس» إن «التصعيد الكبير في العنف» في قطاع غزة والقدس الشرقية «يجب أن يتوقف فورا».

واعتبر الناطق الأوروبي أن «إطلاق الصواريخ من غزة على السكان المدنيين في إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق ويغذي التصعيد».