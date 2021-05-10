للمرة الأولى منذ قطع العلاقات.. إيران تعترف بإجراء مباحثات مباشرة مع السعودية

الناطق باسم الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زاده ( أرشيفية:إنترنت)

للمرة الأولى منذ سنوات، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، وجود محادثات بين بلاده والسعودية، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى إقامة لقاء بين مسؤوليين إيرانيين وسعوديين في العاصمة العراقية بغداد.

واعتبر مراقبون أن هذا اللقاء كان الأبرز بين مسؤولي البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما بداية العام 2016.

زاده، اعتبر أنه من المبكر الحديث عن نتائج هذه المحادثات، وفق وكالة«فرانس برس».

زاده: سياسة ليست جديدة

الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال في مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال بشأن لقاءات مع السعودية، «هدف المباحثات كان ثنائيًّا وإقليميًّا، بالطبع، رحبنا دائمًا بمباحثات كهذه على أي مستوى وفي أي شكل، وهذه ليست سياسة جديدة بالنسبة إلينا».

أضاف زاده: «دعونا ننتظر ونرى نتائج هذه المباحثات ونحكم بناء على هذه النتائج»، معتبرًا أنه «لا يزال من المبكر جدًّا الحديث عن تفاصيل هذه المفاوضات والمباحثات».

يذكر أن تقارير نشرت في أبريل الماضي، كشفت أن مسؤولين إيرانيين وسعوديين التقوا في بغداد، في تواصل مباشر يعد الأبرز بين البلدين منذ قطع الرياض علاقتها الدبلوماسية مع طهران مطلع 2016.

سبق «فاينانشال تايمز»

وذكرت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية، في أبريل الماضي، أن الخصمين الإقليميين عقدا مباحثات في بغداد، في معلومات أكدتها لاحقًا مصادر دبلوماسية وأخرى حكومية عراقية.

ومنذ ذلك الحين، أكدت مصادر عدة حصول هذه المباحثات، إلا أنها المرة الأولى التي تؤكد فيها الجمهورية الإسلامية حصول تواصل بين الجانبين، بعدما اكتفت خلال الفترة الماضية بتأكيد موقفها السابق المؤيد للحوار مع المملكة.

ورحبت طهران أواخر الشهر الماضي بتبدل لهجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيالها، في أعقاب تصريحات صحفية أبدى فيها أمله بنسج علاقات «مميزة مع إيران».

طرفا النقيض يلتقيان

ويعد البلدان أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، ومن أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًّا داعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد شمال شرق، نفذه محتجون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وتبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي، وتتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجس من البرنامج النووي لإيران وقدراتها الصاروخية.