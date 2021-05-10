إلغاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية احتفالا بإعلان توحيد القدس

ألغيت، الإثنين، مسيرة الأعلام الإسرائيلية الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها في العام1967، وذلك على أثر القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية بعد المواجهات الدائرة مع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة منذ الجمعة الماضي.

كان من المفترض أن تصل المسيرة إلى البلدة القديمة، لكن الحشود ستكتفي بالتجمع عند الحائط الغربي أو حائط البراق.

مؤسسة «أم كالافي» المنظمة للمسيرة قالت: «تم إلغاء مسيرة الأعلام» وذلك بعد أن أجبرت الشرطة المشاركين على تغيير مسارها وتجنب دخول البلدة القديمة عبر باب العامود.

يذكر أن مواجهات عنيفة، تجددت صباح الإثنين، بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، على ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.



واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى «يوم توحيد القدس»، أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدؤوا بالتجمع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محددة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازًا لمشاعرهم.

إدانة دولية واسعة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة سبعة أشخاص عند باب العمود وفي حي الشيخ جرّاح، نقل أربعة منهم إلى المستشفى.



ولقيت ممارسات القوات الإسرائيلية، لا سيما دورها في الصدامات التي وقعت في مجمع الأقصى انتقادات واسعة.

ودانت الدول العربية الست التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل القمع الذي مارسته الدولة العبرية في نهاية الأسبوع في المسجد الأقصى.

وبالإضافة إلى إدانة مصر والأردن القمع الإسرائيلي، أعربت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان وهي أربع دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن «قلقها العميق» داعية إسرائيل إلى التهدئة.

وفي الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك».

واستدعت كل من وزارتي الخارجية المصرية والأردنية ممثل إسرائيل لدى البلدين للاحتجاج على أعمال العنف في الحرم القدسي.

ومساء الأحد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء الصدامات في القدس الشرقية، مطالبًا إسرائيل بوقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتفق والتزاماتها التي تحكمها القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام في بيان: «يجب على السلطات الإسرائيلية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي».

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات في اتصال هاتفي بأن «لدى الولايات المتحدة مخاوف جدية بشأن الوضع في القدس».

وأضاف البيان أن سوليفان «عبر عن مخاوف الولايات المتحدة الجدية بشأن عمليات الإخلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جراح».

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 300 فلسطيني بين الجمعة والسبت، بعضهم بأعيرة مطاطية وقنابل صوتية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 29 طفلًا فلسطينيًّا أُصيبوا في القدس الشرقية خلال يومين، بينهم طفل يبلغ عامًا واحدًا. وأفادت بتوقيف ثمانية أطفال فلسطينيين.



أزمة إخلاء حي الشيخ جراح

كانت المحكمة المركزية في القدس قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في حي الشيخ جراح الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.

لكن المحكمة العليا ألغت الجلسة التي كان مقررًا عقدها الإثنين. وجاء في بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أنه «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها الإثنين».