إيران تعلن تمديد اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشرط

منشأة نطنز النووية في إيران ( أرشيفية: إنترنت)

أعلنت إيران الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنها قد تمدد اتفاقًا تقنيًّا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، بشرط مضي المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على «المسار الصحيح». وفق وكالة«فرانس برس».

ومنذ مطلع أبريل، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين)، مباحثات في فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي منه العام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب.

ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية من دون خوض مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون التنسيق مع كل منهما.

وقلصت طهران في فبراير الماضي عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نص على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.

لكن إيران أبرمت اتفاقًا تقنيًّا لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة «مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية»، وفق ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في تصريحات سابقة.

نهاية الاتفاق 21 مايو الجاري

وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الاتفاق التقني يمتد حتى 21 مايو الجاري.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن للمهلة أن تمدد بطريقة ما».

وتابع: «لأننا غير متعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافة الى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعلميات طهران بدقة».

وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية، لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة الدولية بحال رفعت العقوبات.

كان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، معاون وزير الخارجية عباس عراقجي، أكد في فيينا، الجمعة، أن الولايات المتحدة أعربت «عن استعدادها لرفع جزء من العقوبات وهو أمر غير كافٍ. سنواصل إذًا المفاوضات حتى نتوصل إلى نتيجة ترضينا بالكامل».