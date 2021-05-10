بعد «صدمة أبريل».. عسكريون يحذرون ماكرون: بقاء فرنسا على المحك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 11:55 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ( أرشيفية:إنترنت)

بعد نشر مقال أثار جدلا كبيرا في فرنسا في أبريل الماضي،ويواجه بعض موقعيه عقوبات، أصدرت مجلة فالور أكتويل المحافظة المتشددة، مساء الأحد، مقالا جديدا «من أجل بقاء بلادنا»، كتبه هذه المرة عسكريون في الخدمة لم يفصحوا عن أسمائهم وفتحوه لجمع التوقيعات.

36 ألف توقيع 
وتخطى عدد الموقعين على المقال 36 ألف شخص بعيد الساعة 1,00 بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في المقال الموجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزراء والنواب وكبار الموظفين «تحركوا.. الأمر لا يتعلق هذه المرة بمشاعر رهن الطلب أو صيغ مبتذلة أو أصداء إعلامية، ليس المطلوب تمديد ولاياتكم أو الفوز بولايات أخرى. بل ما هو على المحك هو بقاء بلادنا، بلادكم».

وأوضح واضعو المقال إنهم «انتسبوا مؤخرا إلى السلك العسكري ولا يمكنهم طبقا للتنظيمات إبداء رأيهم مكشوفي الوجه».

وعلق وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين، على المقال واعتبره «مناورة فظة»، منتقدا افتقار واضعي النص إلى «الشجاعة».

وقال ساخرا: «إنهم أشخاص مجهولو الهوية. هل هذه شجاعة ألا يفصحوا عن هوياتهم؟».

أضاف: «كم هو غريب ذاك المجتمع الشجاع الذي يعطي الكلام لأشخاص لا يكشفون هوياتهم. وكأننا على شبكات التواصل».

وكتب واضعو المقال معرفين عن أنفسهم: «نحن من أطلقت عليهم الصحف اسم جيل النار. رجال ونساء، عسكريون قيد الخدمة، من جميع القوات وجميع الرتب العسكرية، من جميع التوجهات، نحن نحب بلادنا. هذا هو إنجازنا الوحيد. وإن كان لا يمكننا طبقا للتنظيمات التعبير عن رأينا مكشوفي الوجه، فلا يسعنا كذلك لزوم الصمت».

وكتبوا: «سواء في أفغانستان أو مالي أو أفريقيا الوسطى أو مواقع أخرى، واجه عدد منا نيران العدو، وبعضنا خسر فيها رفاقا، ضحوا بحياتهم للقضاء على النزعة الإسلامية التي تقدمون لها تنازلات على أرضنا».

صدمة 21 أبريل
ونشرت مجلة فالور أكتويل نفسها في 21 أبريل الماضي مقالا أثار صدمة ناشد فيه «نحو عشرين جنرالا ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين» الرئيس ماكرون الدفاع عن الحس الوطني، مبدين استعدادهم لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة.

وأثار ذلك المقال جدلا حادا داخل الطبقة السياسية، فندد البعض بنص أشبه بدعوة إلى التمرد، فيما اعتبره آخرون انتفاضة ستنقذ البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يؤكد ترنحه بسقوط ثلاثي أمام ميلان
رياضة عالمية
ريال مدريد يرفض هدية برشلونة وأتلتيكو ويعلق الموقف على قمة «الليغا»
رياضة عالمية
وزيرة الصحة المصرية تعلن موعد إنتاج أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد ...
عربى
السعودية تنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من «كورونا»
عربى
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
الكشف عن تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني في العراق
دولى
الصين: جزء كبير من صاروخ الفضاء سقط فوق المحيط الهندي
دولى
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هوندا تطرح «Civic» أكبر وأكثر جاذبية (فيديو)