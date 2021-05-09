«الداخلية الأفغانية»: ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات قرب مدرسة في كابل إلى خمسين قتيلا

نقل المصابين جراء الانفجار الذي وقع في كابل العاصمة الأفغانية إلى المستشفي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول ترتفع الى خمسين قتيلا.

وقال الناطق باسم الوزارة طارق عريان للصحفيين إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء السبت. وعندما اندفع الطلاب في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان، وفق «فرانس برس».

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وأضاف أن أكثر من مئة شخص جرحوا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من الطالبات. وقال الناطق إن «طالبان تقف وراء هذا الهجوم. نفذوا هجمات مماثلة على مؤسسات تعليمية في الماضي». لكن حركة التمرد نفت تورطها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن المسؤولين الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني حملوا حركة طالبان مسؤولية الهجوم.

هدف للمسلحين

وهزت الانفجارات حي داشت برشي غرب كابل الذي يشكل هدفا دائما للمسلحين، بينما كان السكان يتسوقون قبل عيد الفطر الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي من أفغانستان التي تمزقها أعمال عنف، على الرغم من جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقودا.