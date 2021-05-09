مئات المتظاهرين الأردنيين يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان

مئات الأردنيين في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان. (الإنترنت)

تظاهر مئات الأردنيين، الأحد، في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على أعمال العنف في القدس الشرقية، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإغلاق سفارتها في عمان.

ورفع المتظاهرون، الذين قدر عددهم بـ500 شخص، أعلامًا أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها «أسقطوا اتفاقية الذل والعار.. اتفاقية وادي عربة» في إشارة إلى اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1998 و«طردوا السفير وأغلقوا السفارة»، بحسب «رويترز».

قاوم ولاتساوم

كما رفعوا لافتات كتب عليها «قاوم ولاتساوم» و«صبرًا صبرًا يا أهل القدس، فالنصر قادم» و«القدس تدافع عن كرامة الأمة» ولافتة بالإنجليزية مكتوب عليها «وي كانت بريث سينس 1948» (لا نقوى على التنفس منذ 1948).

وهتف المتظاهرون وهم ينتمون لمختلف الأحزاب والتيارات، وقد وضع العديد منهم كوفيات فلسطينية «طالعلك ياعدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع» و«الموت ولا المذلة» و «يا حكومة وبرلمان مابدنا شجب وبيان» و«نموت وتحيا فلسطين».

أبطال القدس

ونظم الاعتصام أمام مسجد الكالوتي وسط عمان على مرأى من قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان الذي يبعد أكثر من من 500 متر عن السفارة الإسرائيلية. وقال عيسى دباح (81 عاما) وهو دبلوماسي سابق: «هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه لأبطالنا بالقدس الذين يصونون شرف الأمة العربية في كل الدول العربية»

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وأوضح إن «إسرائيل تنتهك كافة القوانين وهي انتهكت ما يزيد على 800 قرار صادر عن مجلس الأمن ولم تحترم أحدًا والقادة والأنظمة العربية يقبلون بهذا الخنوع». وخلص «آن للعالم أن يقف موقفًا شريفًا تجاه الفلسطينيين».

في السياق نفسه، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك»، مشددا على ضرورة «وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون، و(التي) تتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان»، بحسب بيان للديوان الملكي.

تغيير الوضع الديمغرافي

وأكد الملك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، «رفضه محاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، وكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددًا على ضرورة «التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما أكد ضرورة «وقف إسرائيل إجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني». وشدد الملك على «أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك».

اشتباك دبلوماسي

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، في بيان الأحد، أن «المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة».

وأضاف أن «الوزارة في اشتباك (دبلوماسي) يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات (...) وقامت بنقل احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين».

وأوضح الفايز أن «لوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني».

وأشار إلى أن «الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك».