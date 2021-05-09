رئيس جنوب السودان يحل البرلمان تطبيقا لاتفاق السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 08:08 مساء
رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية: رويترز)

وجاءت هذه الخطوة تطبيقًا لاتفاق سلام أُبرم لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في 2013.

وقال أتيني ويك أتيني، الناطق  باسم كير، إن الرئيس حل البرلمان الأحد، وإن تشكيل المجلس الجديد «مسألة وقت، لن يكون طويلًا»، وفق «رويترز».

اتفاق السلام
ويقضي اتفاق السلام، الذي أنهى الحرب الأهلية، بزيادة عدد أعضاء البرلمان من 400 عضو إلى 550 عضوًا، وبضرورة أن يضم أعضاء من كل الأطراف المشاركة في اتفاق السلام. واستقلت دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان في 2011 بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين . وتفجر العنف بها أواخر 2013 بعد أن أقال كير، المنتمي لقبيلة الدينكا، نائب الرئيس ريك مشار، المنتمي لقبيلة النوير

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وأبرم الرجلان اتفاقات عديدة لإنهاء الحرب التي يُعتقد أنها تسببت في سقوط ما يُقدر بأكثر من 400 ألف قتيل . وأجلا مرارا المواعيد النهائية لتشكيل حكومة وحدة وطنية لكنهما فعلاها في النهاية في 2020. ورغم اتفاق السلام ما زال العنف يقع في بعض مناطق بالبلاد حسبما تفيد تقارير للأمم المتحدة.

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