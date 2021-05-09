البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة ببحر العرب

أعلنت البحرية الأميركية أن الأسطول الخامس، أن طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس مونتيري» صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، وفقا لـ«رويترز».
وذكر الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقرا له، في بيان: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية»، بالإضافة إلى «مئات من مدافع (بي.كيه.إم) الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية»، مشيرا إلى أن الشحنة ضمت أيضا أدوات رؤية متقدمة».
وأوضح البيان أن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق، مضيفا: «بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه».