البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة ببحر العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:26 صباحا
حاملة الطائرات تابعة للأسطول الأميركي (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت البحرية الأميركية أن الأسطول الخامس، أن طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس مونتيري» صادر ‏شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، وفقا لـ«رويترز».

وذكر الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقرا له، في بيان: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة ‏المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية»، بالإضافة إلى «مئات من مدافع (بي.كيه.إم‎) الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية‎‎»، مشيرا إلى أن الشحنة ضمت أيضا أدوات رؤية ‏متقدمة»‎.

وأوضح البيان أن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق‎، مضيفا: «بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم ‏بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه‎».

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