50 قتيلا أحدث حصيلة لضحايا الانفجارات قرب مدرسة في كابول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 08:38 صباحا
شرطي أفغاني في موقع تفجير باميان.24 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول ارتفعت الى خمسين قتيلا. وفق وكالة«فرانس برس».

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحفيين إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء السبت. وعندما اندفعت الطالبات في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان.أضاف أن أكثر من مئة شخص جرحوا، وأن معظم الضحايا من الطالبات. 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن المسؤولين الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني حملوا حركة طالبان مسؤولية الهجوم.

وقال المتحدث إن «طالبان تقف وراء هذا الهجوم، وأنهم نفذوا هجمات مماثلة على مؤسسات تعليمية في الماضي». لكن الحركة المتمردة نفت تورطها. 

تحميل طالبان المسؤولية
وهزت الانفجارات حي داشت برشي غرب كابول الذي يشكل هدفا دائما للمسلحين الإسلاميين السنة، بينما كان السكان يتسوقون قبل عيد الفطر .

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي من أفغانستان التي تمزقها أعمال عنف، رغم جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقودا.

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