قيادي في الحرس الثوري يترشح لرئاسة إيران واعدا بحكومة «قوية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 05:21 مساء
العميد سعيد محمد خلال مؤتمر صحفي في طهران . (أ ف ب)

أطلق المسؤول السابق في الحرس الثوري العميد سعيد محمد، السبت، حملته للانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أيام من فتح باب الترشح رسميًّا، مدرجًا خطوته في إطار «التغيير» والوعد بحكومة «قوية».

وتولى محمد (53 عامًا) لأكثر من عامين، قيادة «مقر خاتم الأنبياء»، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء والإعمار. ويندرج اسم محمد ضمن الشخصيات ذات الخلفية العسكرية التي أعلنت نيتها الترشح أو يتداول اسمها لترشح محتمل لانتخابات 18 يونيو، وفق «فرانس برس».

درس ملفات المرشحين
ويفتح باب الترشح رسميًّا لدى وزارة الداخلية في 11 مايو، ويستمر حتى 15 منه، على أن يتولى بعدها مجلس صيانة الدستور الذي يحظى المحافظون بغالبية المقاعد فيه، درس ملفات المرشحين والمصادقة على المؤهلين منهم، قبل الإعلان رسميًّا عن الأسماء التي ستتنافس للفوز بمنصب رئيس الجمهورية خلفًا لحسن روحاني.

وأعلن محمد ترشحه رسميًّا في مؤتمر صحفي امتد لنحو ساعتين عقده في طهران. وقال «قررت الترشح لأنني شعرت بأن القائد الأعلى (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي) دعا لتغيير وتحول في الجيل الإداري للجمهورية الإسلامية، وطلب ذلك مرارًا».

وأضاف: «لسنا مرتبطين بأي حركة أو طرف أو فصيل، ولم نجلس مع أي أحد ولم نعد بشيء»، معارضا أي «استقطاب في المجتمع، هذا الخلاف المستمر الذي يتسبب بتآكل البلاد من الداخل: الحديث عن اليسار واليمين، الإصلاحيين والمحافظين، هذه كلها أمور تضر بالبلاد».

قيادة «مقر خاتم الأنبياء»
وتولى محمد قيادة «مقر خاتم الأنبياء» حتى مارس، قبل أن يعلن استقالته لخوض الانتخابات. من جهته، أكد الحرس في بيان تعيين بديل منه، على أن يبقى هو ضمن الهيكلية العسكرية كمستشار لقائده اللواء حسين سلامي.

وردًّا على سؤال عن خلفيته العسكرية وعما إذا كانت إيران حاليًا في حاجة إلى رئيس من هذا المسار، رأى محمد أنه من الأجدى التركيز على مسيرة المرشح بدلاً من خلفيته. وأوضح «لدى الناس خبرات في مجالات مختلفة. الموضوع لا يتعلق بأين كان (هذا المرشح)، لكن ما هي أفكاره، إنجازاته، وأي حلول يقدمها للمشاكل».

وأضاف: «للأسف، علينا أن نقول اليوم إن الناس متعبون. ليس بسبب الثورة (الإسلامية)، بل سوء الإدارة، الكلمات الفارغة، عدم التحرك... باختصار، الناس متعبون من عدم وجود حكومة». ورأى أن «الناس يريدون رجل ميدان. اليوم يحتاجون إلى إصلاحات، لكن إصلاحات قائمة على مبادئ. نحتاج إلى حكومة قوية».

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