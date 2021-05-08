«ACLU»: إدارة الرئيس ترامب تجسست على صحفيين بـ«واشنطن بوست»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

أكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية «ACLU» أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «تجسست على صحفيين في جريدة واشنطن بوست»، عبر وزارة العدل الأميركية.

وكتب الاتحاد في تغريدة: «لا ينبغي أن يحدث ذلك أبدا». مضيفا: «عندما تتجسس الحكومة على الصحفيين ومصادرهم، فإن ذلك يقوض حرية الصحافة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحصلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل سري على بيانات هواتف صحفيين في جريدة «واشنطن بوست»، كتبوا عن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016، على ما ذكرت الجريدة الأميركية.

ووجهت وزارة العدل الأميركية رسائل إلى الصحفيين، غريغ ميلر، وإيلين ناكاشيما، والصحفي السابق، آدم انتوس، تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم الأرضية الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى بيانات هواتفهم المحمولة لـ«الفترة الممتدة بين 15 أبريل 2017 و31 يوليو 2017»، على ما أوردت «واشنطن بوست».

وقال رئيس التحرير كامرون بار إن الجريدة «انزعجت بشدة من هذا الاستخدام للسلطة الحكومية بهدف الوصول إلى اتصالات الصحفيين»، مضيفا: «ينبغي على وزارة العدل أن توضح فورا أسباب هذا التدخل بأنشطة المراسلين المحمية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة».

وأكدت وزارة العدل أنها اتبعت «إجراءات معمول بها» بشأن هذا الطلب، وفق ما نقلت الجريدة عن ناطق باسم الوزارة، ولم تحدد الرسائل الموجهة إلى المراسلين سبب الحصول على هذه البيانات.

إلا أنه في نهاية هذه الفترة، كتب الصحفيون الثلاثة مقالا عن أجهزة الاستخبارات الأميركية يلمح إلى أن جيف سيشنز، الذي أصبح في وقت لاحق وزيرا للعدل في عهد ترامب، ناقش حملة الأخير الانتخابية مع السفير الروسي، وموسكو متهمة بأنها دعمت بشكل سري العام 2016 ترشيح دونالد ترامب، بهدف ترجيح فوزه.