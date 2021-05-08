4 آلاف وفاة بفيروس كورونا في الهند خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 09:59 صباحا
متطوعون في معبد للسيخ في نيودلهي يوفرون الأكسجين للمرضى. (أ ف ب)

سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الضحايا الناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة تخطى أربعة آلاف وفاة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.

وقالت الحكومة إن الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في البلاد إلى 238 ألفا و270 حالة وفاة، حسب وكالة «فرانس برس».

أما على صعيد الإصابات الجديدة، فقد بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 401 ألف و78 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى نحو 21.9 مليون شخص.

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