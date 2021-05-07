ماكرون يدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن «عرقلة» تصدير اللقاحات ضد كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 05:34 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن «عرقلة» تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19 والمكونات الضرورية لإنتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز «التضامن» العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون لدى وصوله الى قمة أوروبية في بورتو «ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها»، معتبرا أن «الانغلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات.. اليوم، 100% من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية تذهب إلى السوق الأميركية»، وفق وكالة فرانس برس.

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