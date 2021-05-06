الحكومة الألمانية تريد أن تبقى براءات اختراع اللقاحات «محمية»

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (الإنترنت)

أعربت الحكومة الألمانية، الخميس، عن تحفظات شديدة بشأن الاقتراح الذي أيدته الولايات المتحدة بالتخلي عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد19»، وشددت على ضرورة أن تبقى «محمية».

وقالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة «فرانس برس» ردا على الموقف الأميركي إن «حماية الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار ويجب أن تظل كذلك».

ويوم الجمعة، تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص، البالغة أعمارهم 60 فما فوق.