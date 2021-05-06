الصين ترد على إلغاء أستراليا اتفاقا حول «طريق الحرير»

أعلام صينية وأسترالية خلال مراسم في كانبيرا، 17 يونيو 2015. (أ ف ب)

علقت بكين، الخميس، محادثات اقتصادية مع أستراليا، في إجراء رمزي إلى حد بعيد ردا على إلغاء كانبيرا الشهر الماضي اتفاقا في سياق خطة «طرق الحرير الجديدة» الصينية.



ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ العام 2018؛ بسبب خلافات حول عدد متزايد من المسائل، بدءا بتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس «5 جي» مرورا باتهامات بالتجسس، وصولا إلى ملف هونغ كونغ ومنشأ فيروس «كورونا»، وفق وكالة «فرانس برس».



وأعلنت الحكومة الفدرالية الأسترالية في نهاية أبريل فسخ عقد وقعته ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد للانضمام إلى مشروع «طرق الحرير الجديدة»، في قرار اعتبرته بكين «استفزازا».



ويهدف المشروع الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ العام 2013، إلى تعزيز الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وصولا إلى مناطق أخرى من العالم، من خلال مشاريع بنى تحتية تضم إنشاء مرافئ ومد سكك حديد وإقامة مطارات ومجمعات صناعية.



وفي ظل التوتر مع الصين، أقرت كانبيرا العام الماضي قوانين جديدة تسمح للدولة الفدرالية بإلغاء أي اتفاق يوقعه ممثلو ولاية أسترالية مع دول ثالثة إن كان يهدد المصلحة الوطنية.



والعقد حول خطة «طرق الحرير الجديدة» هو أول اتفاق يتم فسخه بموجب هذه القوانين، باعتبار أنه وسيلة للصين لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي. وانتظرت بكين إلى، الخميس، للرد على هذا القرار.



«قلق» من تعليق المباحثات بين الصين وأستراليا

وأعلنت وكالة التخطيط النافذة في بيان تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني- الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى «أجل غير مسمى».