«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 11:28 صباحا
الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» يقلع من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الصينية، 29 أبريل 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني، الذي من المفترض أن يدخل بشكل غير مضبوط الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع، مع خطر سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان.

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جون كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستن «أبلغ بالأمر ويعلم أن قيادة الفضاء تتعقب حرفيا هذا الحطام الصاروخي».

وأطلقت الصين، الخميس، أول مكونات محطتها الفضائية «سي إس إس» بصاروخ «المسيرة الطويلة 5 بي» (لونغ مارش 5 بي). وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لم يحدده أحد.

وقال كيربي إن «جسم الصاروخ تقريبا، إذا فهمت بشكل صحيح. إنه شبه سليم»، موضحا أن عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي متوقعة «السبت».

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وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الكوكب في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه. وقد يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام.

لكن إذا بقي الصاروخ كاملا، فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما، بما أن المياه تغطي سبعين بالمئة من سطح الأرض. لكن هذا غير مؤكد، ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.

وردا على سؤال عن إمكانية تدميره إذا كانت مناطق مأهولة بالسكان مهددة، قال الناطق باسم «بنتاغون»: «من السابق لأوانه قول ذلك»، وأكد: «نحن نراقبه ونتابعه عن كثب قدر الإمكان (...) لكن من السابق لأوانه معرفة إلى أين سيذهب وما إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به».

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي «تيانغونغ-1» عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

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