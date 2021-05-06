بلينكن يؤكد الدعم الأميركي لـ«سيادة ووحدة» أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 10:20 صباحا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مجددا، الخميس، في كييف دعم واشنطن لأوكرانيا، التي تشهد حربا منذ سبع سنوات مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وبعد توتر في الآونة الأخيرة مع روسيا.

وقال بلينكن خلال أول زيارة لمسؤول كبير من الإدارة الأميركية الجديدة منذ تسلمها السلطة في يناير: «أنا موجود هنا لسبب بسيط جدا، وهو التأكيد بقوة باسم الرئيس (جو) بايدن على التزامنا في سبيل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وشدد متوجها إلى نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، على الرغبة الأميركية في المساعدة على «تعزيز ديمقراطيتكم وبناء مؤسسات والدفع قدما بإصلاحاتكم ضد الفساد». وحول هذا الملف الأخير ينتظر الأوروبيون والأميركيون منذ سنوات إحراز تقدم ملموس.

من جهته أكد الوزير الأوكراني أنه «يثمن فعليا» المساعدة التي تم تلقيها منذ 2014 مع الثورة التي أطاحت الرئيس الموالي لروسيا من الحكم؛ ما أدى إلى قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم وإلى بدء الحرب في شرق أوكرانيا ضد الانفصاليين.

وسيلتقي بلينكن، الخميس، أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك. ويأتي اللقاء فيما بدأ يتراجع التوتر مع روسيا الذي بلغ ذروته في أبريل.

على مدى أسابيع نشرت موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا قائلة إنها تجري «تدريبات عسكرية» ما أثار مخاوف لدى الغربيين والأوكرانيين من احتمال اجتياح البلاد. وهذا الانتشار العسكري الكثيف ترافق مع تجدد العنف في النزاع مع المتمردين في شرق أوكرانيا.

وبعد تبادل التهديدات، أعلنت موسكو أخيرا في 23 أبريل سحب قواتها ما أشاع ارتياحا رغم أن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الأطلسي الذي تطمح كييف للانضمام اليه، قالوا إنهم لا يزالون «متيقظين».

تأتي زيارة بلينكن أيضا فيما كثف الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على روسيا مع عقوبات جديدة وطرد دبلوماسيين. كما عرض فكرة عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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