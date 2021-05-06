نحو 4 آلاف وفاة و412 ألف إصابة بـ«كورونا» في الهند خلال 24 ساعة

مريض بكورونا في مستشفى داخل مراد أباد بالهند، 5 مايو 2021، (ا ف ب)

سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بلغ نحو أربعة آلاف، إضافة إلى 412 ألف إصابة، خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

وتكشف أرقام وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ 3980 حالة، وعدد الإصابات وصل إلى 412 ألفا و262 في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبذلك ترتفع الحصيلة النهائية للوباء في الهند إلى 230 ألفا و168 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 21.1 مليون في الهند منذ بداية الوباء، بينما يرجح خبراء أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.

وسجل هذا الرقم القياسي الجديد بعد تراجع لأيام في عدد الإصابات؛ ما أثار بعض الأمل في انحسار الزيادة الكارثية.

وبعدما بلغ عدد الإصابات ذروة تمثلت بـ402 ألف حالة الجمعة الماضي، شهدت الأيام التالية انخفاضا طفيفا إلى 357 ألفا قبل أن ترتفع مجددا الثلاثاء.

وأدت الزيادة الحادة في عدد الإصابات منذ نهاية مارس إلى نقص خطير في المستشفيات في الأسرة والأدوية والأكسجين.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصدار أمر بفرض حجر عام، لكن العديد من المناطق بينها العاصمة نيودلهي وولايتا بيهار ومهاراشترا فرضت قيودا.

ويقول خبراء إن الأسوأ لم يأت بعد لذروة الوباء التي يمكن ألا تسجل قبل أسابيع.