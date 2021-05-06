«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، بـ«القرار التاريخي» للولايات المتحدة بتأييدها رفعا مؤقتا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الذي سينهي وفق خبراء النقص في الإمدادات.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة نقلتها «فرانس برس»: «أحيي الولايات المتحدة على هذا القرار التاريخي لصالح الإنصاف في اللقاحات، معطية الأولوية لرفاهية الجميع في كل مكان في هذا الوقت الحرج. فلنتحرك الآن جميعا إلى الأمام بسرعة وتضامن للبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات كوفيد-19 التي تنقذ الأرواح».