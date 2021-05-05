مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون فلسطينيًا داخل الحرم القدسي. (أ ف ب)

قُتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في قرية أودلا القريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية في القرية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى «استشهاد الفتى سعيد يوسف عودة (16 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في بلدة أودلا»، وفق «فرانس برس».

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه خلال حملة للجيش في قرية بيتا، حاولت مجموعة من الشبان إلقاء زجاجة حارقة باتجاه أفراد الجيش الذين أطلقوا النار باتجاه الشبان. وقال الجيش إنّه «يجري تحقيقًا في الحادثة».