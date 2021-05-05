الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات سعودية - إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 08:18 مساء
الرئيس العراقي برهم صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.

ولم يدلِ صالح بمزيد التفاصيل. وأدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث «بيروت إنستيتيوت» وبثت مباشرة على الإنترنت، بحسب «رويترز».

جولات المحادثات بين السعودية وإيران
وردًّا على سؤال بشأن عدد جولات المحادثات بين السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح «أكثر من مرة». واجتمع مسؤولون إيرانيون وسعوديون في بغداد في التاسع من أبريل في انفراجة دبلوماسية يأمل دبلوماسيون أن تساهم في تهدئة التوتر في المنطقة، بينما تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

- بغداد تستضيف مباحثات نادرة بين السعودية وإيران

ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أُجريت في التاسع من مايو. وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وفرض عقوبات على طهران. وفي العراق، قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العام 2020، وتواصل جماعات مسلحة تدعمها إيران إطلاق صواريخ على قواعد أميركية.

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