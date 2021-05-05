مساندة جوية أميركية للقوات الأفغانية في صد هجوم لـ«طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 08:13 مساء
جنود أفغان على متن عربة هامفي. (أ ب ف)

أفاد مسؤولون، الأربعاء، بأن طائرات حربية أميركية تدعم القوات الأفغانية في صد هجوم كبير لـ«طالبان» في جنوب البلاد توازيًا مع استمرار انسحاب الجيش الأميركي، لكن المتمردين سيطروا مع ذلك على منطقة شمال البلاد.

واندلع قتال عنيف في ولاية هلمند الجنوبية منذ نهاية الأسبوع، تزامنا مع بدء الجيش الأميركي رسميا سحب قواته المتبقية من أفغانستان، وفق «فرانس برس».

الانسحاب الأميركي
كان من المفترض أن ينسحب الأميركيون بحلول الأول من مايو بموجب اتفاق أبرموه مع «طالبان» العام الماضي، لكن واشنطن أرجأت الموعد إلى 11 سبتمبر، وهي خطوة أغضبت المتمردين. وقال المسؤول الحكومي المحلي عتيق الله إن «الضربات الجوية الأميركية المكثفة على مواقع طالبان منعتهم من التقدم باتجاه عسكر جاه» عاصمة ولاية هلمند.

وأضاف: «كان القصف مكثفا، لم أشهد مثل هذا القصف منذ عدة سنوات». وقال رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني إن قوات «طالبان» حققت تقدما لكن القوات الحكومية «استعادت بعض المناطق». وتابع أن «طالبان كثفت هجماتها في جميع مناطق هلمند تقريبا منذ أربعة أيام».

ضربات جوية دقيقة
وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أنه يجري تقديم دعم جوي للقوات الحكومية. وأوضح  أن الجيش الأميركي يواصل «شن ضربات جوية دقيقة دعما» للقوات الأفغانية في هلمند ومناطق أخرى من البلاد. رغم ذلك، أعلنت الشرطة أن المتمردين استولوا على منطقة بوركا في ولاية بغلان شمال البلاد.

-  مقتل 12 شرطيًّا أفغانيًّا في هجمات شنتها «طالبان» في كابول وقندهار
-  بايدن يحض «طالبان» على الوفاء «بالتزامها» لجهة مكافحة الإرهاب

وصرح الناطق باسم شرطة بغلان جواد بشرات بأن القوات الحكومية في «تراجع تكتيكي»، لكنها تعتزم شن هجوم لاستعادة المنطقة. وفرّ الآلاف في الجنوب من منازلهم للجوء في عسكر جاه جراء القتال. وقال جلاب شاه «طرقت طالبان أبوابنا وطلبوا منا المغادرة. لم يعطونا حتى وقتًا للإفطار» الرمضاني. وأضاف: «لقد حولتنا هذه الحرب إلى رحّل».

أما حجي شيرين، فقد أفاد بوقوع قتال في الشوارع بين طالبان والقوات الحكومية. وقال «اضطررنا إلى قضاء الليلة بأكملها في القبو. في الصباح أخذت عائلتي إلى مدينة (عسكر جاه). لم نتمكن حتى من أخذ ملابسنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»