ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 04:55 مساء
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، مزاعمه الكاذبة بأن تزوير الانتخابات تسبب في خسارته أمام جو بايدن في نوفمبر الماضي، إثر تأكيد مجلس الإشراف على «فيسبوك» قرار منعه من استخدام المنصة.

وقال ترامب في بيان: «لو كان زعيم الأقلية الجبان والجاهل ميتش ماكونيل ... قاتل لفضح كل الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، وعُثر على مزيد منه منذ ذلك الحين، لحصلنا على نتيجة رئاسية مختلفة تمامًا»، بحسب «فرانس برس».

وكرر ترامب الذي يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض القول بإصرار بوجود أدلة وفيرة على تزوير أصوات الناخبين، وحث أتباعه على «عدم الاستسلام أبدًا».

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