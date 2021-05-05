مجموعة السبع تناقش اللقاحات بعد مناشدات لمساعدة الدول الأفقر

أعلام دول مجموعة السبع. (الإنترنت)

يناقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع لقاحات فيروس «كورونا المستجد»، الأربعاء، في وقت تواجه دولهم الغنية ضغوطا متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر المتخلفة عن الركب في مواجهة الوباء.



ويختتم وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ثلاثة أيام من المحادثات التي أجروها في وسط لندن، ومن شأنها أن تحدد أجندة قمة قادة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل في كورنوول في جنوب إنجلترا، وفق وكالة «فرانس برس».



وبعد يوم ركز على إظهار جبهة موحدة لمجموعة الدول الديمقراطية في مواجهة الصين، سيشارك كبار المسؤولين عن التنمية في الجلسات النهائية، بينما سيتم التطرق إلى تحديات عالمية بما فيها وباء «كوفيد-19» والتغير المناخي.



قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحفيين إن «جزءا قيما حقا من تركيبة مجموعة السبع يتمثل بالتفكير بشكل شامل (...) ما الذي نحتاج إليه من أجل مساعدة الدول الأضعف حول العالم؟».



ومنحت الدول الأغنى أهمية لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر، لكن الدول الغنية تنافست مع «كوفاكس» في البدايات إذ أبرمت اتفاقاتها الخاصة مع شركات تصنيع الأدوية واستحوذت على حصة الأسد من أكثر من 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» التي تم ضخها في العالم.



وشدد راب على أهمية «كوفاكس» لكنه أشار إلى سؤال إضافي مفاده: «ماذا نفعل بشأن الفائض في الإمدادات محليا؟». ودعت بريطانيا الهند إلى محادثات مجموعة السبع في مسعى لإشراك حليف ديمقراطي يلعب دورا بالغ الأهمية في ما يتعلق بالمحادثات المرتبطة بالصين، رغم الضرر الذي تواجهه جراء كوفيد.



أسئلة بشأن مستقبل اللقاحات

تعهدت الولايات المتحدة بأكثر من أربعة ملايين دولار كمساهمة في «كوفاكس»، وهو أكبر تعهد تقدمه أي دولة للبرنامج، وأفادت الأسبوع الماضي، أنها ستوصل إمدادات إلى الهند بقيمة أكثر من مئة مليون دولار لمساعدتها في مواجهة أزمة الوباء.



لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاهلت الدعوات لتخفيف قواعد الملكية الفكرية من أجل السماح بتوفير لقاحات بأسعار منخفضة، التي دعا إليها ناشطون والهند، المصنعة للقاحات.



وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في محادثات لندن، الشهر الماضي بأن تصبح الولايات المتحدة قريبا في موقع يسمح لها بتوفير اللقاحات في الخارج بعد حملة ناجحة في الداخل.



وقال بلينكن حينها إن بلده سيصر على «قيم جوهرية» في توزيع اللقاحات، في تناقض مبطن مع الصين. وأفاد: «لن نبادل اللقاحات بالخدمات السياسية. يتعلق الأمر بإنقاذ حياة أشخاص».