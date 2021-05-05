حكم نهائي بسجن دبلوماسي إيراني في بلجيكا في قضية اعتداء في فرنسا

شرطي بلجيكي امام محكمة بروكسل. (أ ف ب)

سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء، طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر عليه نهائيا.

وقال الناطق باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب إيريك فان دويز، لوكالة «فرانس برس» إن «محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه».

ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي، الذين صدرت بحقهم في الرابع من فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.