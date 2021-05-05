«فرانس برس»: خطف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة لـ«القاعدة» في مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 10:53 صباحا
آثار انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية فرنسية في مالي. (الإنترنت)

ظهر الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، المتعاون مع عدة وسائل إعلامية، في مقطع فيديو مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، يقول فيه إنه مخطوف منذ مطلع أبريل من قبل «جهاديين» تابعين لتنظيم «القاعدة» في مالي.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لوكالة «فرانس برس» «اختفاء» أوليفييه دوبوا، الذي تعاون مع وسائل إعلام مثل قناة «فرانس 24» وجريدة «ليبراسيون».

وفي مقطع فيديو قصير مدته نحو عشرين ثانية، قال دوبوا إنه خطف في الثامن من أبريل في منطقة غاو من قبل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل. وناشد عائلته وأصدقاءه والسلطات الفرنسية «كي يبذلوا كل ما في وسعهم للإفراج عنه».

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