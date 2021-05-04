بايدن «يأمل ويتوقع» لقاء بوتين في يونيو

الرئيس الأميركي جو بايدن يرد على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض. (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة في أوروبا في يونيو.

وقال بايدن، ردًّا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين، «هذا ما آمل به وأتوقعه»، مضيفًا: «نعمل على هذا الأمر».

أول زيارة خارجية

ويجري الرئيس الأميركي منتصف يونيو أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، وبهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

- الكرملين: لقاء محتمل بين بوتين وبايدن في يونيو

ومنتصف أبريل، اقترح بايدن على بوتين أن يلتقيا على خلفية تصاعد التوتر بين القوتين. وأبدت موسكو اهتمامًا بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان عقوبات وعقوبات مضادة.

مواعيد ملموسة

ورغم ذلك، أكد الكرملين نهاية أبريل أن «مواعيد ملموسة» هي قيد الدرس. والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها مع ملفات خلافية عدة بدءًا بأوكرانيا واتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات وشن هجمات الكترونية وصولًا إلى مصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.