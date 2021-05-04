بايدن «يأمل ويتوقع» لقاء بوتين في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 10:07 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن يرد على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض. (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة في أوروبا في يونيو.

وقال بايدن، ردًّا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين، «هذا ما آمل به وأتوقعه»، مضيفًا: «نعمل على هذا الأمر».

أول زيارة خارجية
ويجري الرئيس الأميركي منتصف يونيو أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، وبهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

- الكرملين: لقاء محتمل بين بوتين وبايدن في يونيو

ومنتصف أبريل، اقترح بايدن على بوتين أن يلتقيا على خلفية تصاعد التوتر بين القوتين. وأبدت موسكو اهتمامًا بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان عقوبات وعقوبات مضادة.

مواعيد ملموسة
ورغم ذلك، أكد الكرملين نهاية أبريل أن «مواعيد ملموسة» هي قيد الدرس. والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها مع ملفات خلافية عدة بدءًا بأوكرانيا واتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات وشن هجمات الكترونية وصولًا إلى مصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 7)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح جبران (الحلقة 21)
فيديو
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
مصر 7 - 1 ليبيا في الملاعب
رياضة محلية
الاتحاد يواصل التقدم.. والأهلي بنغازي يعزز رصيده في الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي