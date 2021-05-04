غوتيريس: الصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن «الصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر» في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام.

وفي رسالة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به سنويا في 3 مايو من كل عام، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الحكومات على «بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة»، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف: «المخاطر الشخصية الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون في بلدان كثيرة تشمل فرض قيود جديدة ورقابة وسوء معاملة ومضايقة واحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم، ولا يزال الوضع يزداد سوءا».

وتابع قائلا: «مع تقلص الميزانيات، إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة «الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة التي يمكن التحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة».

ولفت غوتيريس إلى أن «الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالات الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات سريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة».