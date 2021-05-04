مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين في انهيار جسر مترو بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 09:25 صباحا
عمال إغاثة في موقع انهيار جسر قطار مترو في مكسيكو، 3 مايو 2021، (ا ف ب)

قضى 13 شخصا في الأقل، وأصيب نحو 70 آخرين، إثر انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل «الإثنين - الثلاثاء».

وقال جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية: «في الوقت الحالي وبحسب حصيلة موقتة، فقد 13 شخصا للأسف حياتهم وهناك قرابة 70 جريحا»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

ونشرت وسائل إعلام مكسيكية مشاهد من كاميرات مراقبة تظهر لحظة انهيار الجسر القريب من محطة أوليفوس، على الخط 12 من المترو جنوب العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

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