في المئوية.. إيرلندا الشمالية الغاضبة تبحث عن زعيم

رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية المستقيلة أرلين فوستر (أرشيفية: إنترنت)

وسط اضطرابات عدة، حلت الإثنين الذكرى المئوية لتأسيس أيرلندا الشمالية، وهي تعاني بدءا من جائحة «كورونا»، مرورا بالتوتر الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصولا إلى البحث عن زعيم جديد.

وأُلغيت الاحتفالات بهذه الذكرى المئوية قبل فترة طويلة بسبب الأزمة الصحية في المقاطعة البريطانية التي شهدت أوائل

أبريل الماضي أسوأ أعمال عنف منذ سنوات. وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد اجتماع في لندن مع نظيره البريطاني دومينيك راب في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تأكيد دعم الرئيس جو بايدن «الصريح» لاتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى ثلاثة عقود من القتال الدموي العام 1998. وقال إنه «إنجاز تاريخي يجب أن نحافظ عليه».

وأضاف: «تبقى الولايات المتحدة داعمًا ثابتًا لأيرلندا شمالية آمنة ومزدهرة، حيث يكون لكل المجتمعات رأي، ويمكن أن تستفيد من مكاسب السلام الذي حقق بشق الأنفس».

وتعيش أيرلندا الشمالية حالة من عدم اليقين السياسي منذ الأربعاء بعد استقالة رئيسة الوزراء أرلين فوستر، ضحية تمرد داخلي داخل حزبها السياسي، الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يشعر باستياء متزايد من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تثير وعوده التي أخفق في تنفيذها غضب الوحدويين المتمسكين بالتاج البريطاني على «تويتر»، إنها «ذكرى وطنية مهمة جدا... لقيام المملكة المتحدة كما نعرفها اليوم».

الوحدويون يشعرون بالخيانة

ويتصاعد الغضب في صفوف الوحدويين، فضلا عن الإحساس بالخيانة جراء اتفاق «بريكست» الموقع بين لندن والاتحاد الأوروبي وينص على ترتيبات خاصة لتفادي المس بالسلام الذي وقع العام 1998 بين الوحدويين، وغالبيتهم من البروتستانت والجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك.

ومنذ أن حررت جمهورية أيرلندا نفسها من الحكم البريطاني في 3 مايو 1921، وجدت أيرلندا الشمالية التي أُنشئت في الوقت ذاته وبقيت مرتبطة ببريطانيا العظمى، نفسها في قلب مواجهة دامية في بعض الأحيان بين البلدين.

ويتقاتل الوحدويون الذين يدافعون عن البقاء جزءًا من المملكة المتحدة مع الجمهوريين المؤيدين لإعادة التوحد مع أيرلندا منذ عقود بسبب وضع المقاطعة.ولا يحتفل الجمهوريون الذين لا يعترفون بالتاج البريطاني، بهذه الذكرى.

وقالت ماري لو مكدونالدز زعيمة حزب شين فين الجمهوري المؤيد لتوحيد أيرلندا على «تويتر» إن ماضي الجزيرة «حدده أشخاص يريدون التقسيم، لكن المستقبل هو لمَن يريدون التوحيد».

وأنهى اتفاق السلام أو ما يعرف بـ«"اتفاق الجمعة العظيمة» في العام 1998، ثلاثة عقود دامية خلفت نحو 3500 قتيل، لكن تفاقم التوتر أخيرا بسبب التغييرات الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في أوائل أبريل استمرت أسبوعًا وخلفت 88 جريحًا في صفوف الشرطة.

مخاوف من تجدد العنف

ووفقًا لاستطلاع نشر نهاية هذا الأسبوع في الصحافة المحلية، يخشى 90% من الوحدويين وسائر المؤيدين للبقاء جزءًا من بريطانيا أن تؤدي احتمالات توحيد أيرلندا إلى عودة العنف في أيرلندا الشمالية.

أيضا أدى فرض ضوابط على البضائع المستوردة من بريطانيا، وهو حل يهدف إلى تجنب عودة الحدود المادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إلى عديد الاضطرابات.