إضراب الأطباء في تونس يعطل حملة التلقيح ضد «كورونا»

ممرضة تونسية تحضر حقنة من لقاح فايزر بايونتيك في مركز تطعيم في العاصمة. (أ ف ب)

ينفذ أطباء القطاع الحكومي في تونس، من الإثنين الى الأربعاء، إضرابا في كامل المؤسسات الاستشفائية للمطالبة بمنح مالية، ما تسبب في اضطرابات في بعض أقسام التطعيم ضد فيروس «كورونا».

وقال الكاتب العام لـ«النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية»، نور الدين بن عبد الله، إن من بين المطالب إقرار منحة الجوائح (علاوة مالية) تمنحها الحكومة للعاملين في مجال مكافحة كوفيد-19 «وقد استثنت منها الأطباء العاملين في الصف الأول لمحاربة الجائحة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المسؤول عن النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إنه بالإضافة إلى ذلك هناك مطالب أخرى تتعلق بتوظيف كامل للأطباء الذين تم التعاقد معهم في اطار حملة مكافحة الوباء.

تأخر حملة التطعيم

وانطلق المركز الرئيسي لحملة التطعيم في العاصمة تونس في تلقيح المواطنين بصورة متأخرة، الإثنين، بسبب الإضراب، وتواصل عمله بصفة عادية إلى نهاية الدوام، على ما أفاد مراسل «فرانس برس». وتحدثت وزارة الصحة عن اضطرابات في العمل في العديد من مراكز التطعيم دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وتسجل تونس منذ مطلع أبريل الفائت ارتفاعًا في حصيلة الفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميًّا. ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 10.868 ألف وفاة وأكثر من 311 ألف إصابة.

رفع قرار الإضراب

وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظًا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى. ودعت وزارة الصحة في بيان الأحد، الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى «رفع قرار الإضراب مراعاة للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق».

وأكدت الوزارة أن مواصلة مراكز التلقيح عملها في الأيام الثلاثة المقبلة سيسمح بتطعيم أكثر من أربعين ألف شخص، وأنها «ستحرص على تفادي أي إرباك لعملية التلقيح قد يتسبب في اخلالات».

وردت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على الوزارة في بيان الأحد مؤكدة أن «انقطاع التلاقيح لمدة ثلاثة أيام قادمة ليس له انعكاسات سلبية تذكر».