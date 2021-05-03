رئيس الوزراء الصومالي يدعو إلى اجتماع حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في نيويورك . (أ ف ب)

دعا رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي، الأحد، زعماء المناطق الخمس في البلاد إلى اجتماع في 20 مايو من أجل «التوصل إلى الصيغة النهائية» لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق ما ذكر الناطق باسم الحكومة.

كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، السبت، رئيس الوزراء تنظيم الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في قرار من شانه تهدئة التوترات الحادة التي بلغت ذروتها في 25 أبريل عندما اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين للمعارضة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب «فرانس برس».

تمديد ولاية الرئيس الصومالي

وزادت حدة التوتر عند انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير والإعلان في 12 أبريل تمديد ولاية الرئيس الصومالي سنتين دون تنظيم انتخابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، في مؤتمر صحفي، إن اجتماع 20 مايو سيسمح «بالتوصل إلى صيغة نهائية للانتخابات وفقًا لاتفاق 17 سبتمبر 2020».

توصلت الحكومة والمناطق الخمس إلى اتفاق في 17 سبتمبر يلحظ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس. لكن هذه العملية لم تنجح إذ لم تتوصل الحكومة الفيدرالية وزعيما بونتلاند وجوبالاند إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات.

وأضاف الناطق: «التقى رئيس الوزراء الرئيس السابق شريف شيخ أحمد (الذي يرأس ائتلاف مرشحي المعارضة) وبحثا الوضع الراهن في البلاد، كما تحدثا عن الانتخابات وأمن العاصمة وسُبل إحلاله».

استئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة

ورغم إعلان استئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، لا تزال بعض مناطق العاصمة مقديشو تحت سيطرة مقاتلين مسلحين موالين للمعارضة. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الصومال نيكولاس بيرلانغا الإثنين أن «نزع السلاح في مقديشو أصبح الآن أولوية». وكتب في تغريدة: «أولئك الذين يريدون لعب دور إيجابي من أجل الانتخابات يتعين عليهم مساندة رئيس الوزراء روبلي في مهامه المصيرية».

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والإثنين، كان لا يزال مقاتلون موالون للمعارضة يسيطرون على خنادق في عدة أحياء بالعاصمة، كما أكد السكان أنه ليس بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي فروا منها إثر الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين للمعارضة في أواخر أبريل.

وأوضح عبد الرحمن جيجو: «هناك مسلحون موالون للمعارضة في الخنادق أمام منازلنا ولا يمكننا العودة إلا إذا طُردوا. إنهم يرفضون ذلك ويفرضون شروطا». وقال سكان آخرون إنهم يعانون الموقف نفسه، فهم عالقون بسبب القوات المسلحة التي تسيطر على الحي.