رسميا.. الدنمارك تلغي لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 05:12 مساء
لقاح «جونسون آند جونسون»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الدنمارك، الإثنين، أنها لن تستخدم لقاح «جونسون آند جونسون» في حملتها الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وجاء في بيان للسلطات الصحية الدنماركية أنها «خلصت إلى أن منافع استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 لا تفوق مخاطر تسببه بأعراض جانبية محتملة... لدى مَن يتلقونه». وتابع البيان: «لذا، ستواصل السلطات الصحية الدنماركية برنامج التطعيم الدنماركي واسع النطاق ضد كوفيد-19 من دون لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».

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