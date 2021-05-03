رسميا.. الدنمارك تلغي لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كوفيد»

لقاح «جونسون آند جونسون»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الدنمارك، الإثنين، أنها لن تستخدم لقاح «جونسون آند جونسون» في حملتها الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وجاء في بيان للسلطات الصحية الدنماركية أنها «خلصت إلى أن منافع استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 لا تفوق مخاطر تسببه بأعراض جانبية محتملة... لدى مَن يتلقونه». وتابع البيان: «لذا، ستواصل السلطات الصحية الدنماركية برنامج التطعيم الدنماركي واسع النطاق ضد كوفيد-19 من دون لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».