مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار مستودع ذخيرة غرب سورية

انفجار في إدلب. (الإنترنت)

قتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، في انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي رجح أن يكون ناجما عن ضربة جوية.

وتسبب الانفجار في انهيار كامل المبنى الذي وقع فيه، بحيث لم يبقَ منه شيء، كما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب في منطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، بحسب «فرانس برس».

مستودع تصنيع قذائف وعبوات مفخخة

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل المتطرفة ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة». وأسفر الانفجار، وفق المرصد، عن مقتل «مقاتلين متطرفين اثنين، وامرأة تسكن بالقرب منه، كما أصيب ستة أشخاص من سكان المخيم بجروح».

ورجح عبد الرحمن أن يكون الانفجار نجم عن ضربة جوية، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها. وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحيانا ناجمة عن حوادث وأحيانا أخرى عن ضربات جوية.

غارات جوية أميركية وروسية

وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في إدلب وجوارها منذ أكثر من عام، تشن الطائرات الحربية الروسية بين الحين والآخر ضربات ضد مواقع هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» والفصائل المتطرفة والمقاتلة الأخرى. كما تستهدف الطائرات الأميركية أحيانا مواقع المتطرفين وقادة منهم، خصوصا المرتبطين بتنظيم القاعدة، في المنطقة.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الفصيل المتطرف الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه غير تابع لهيئة تحرير الشام. وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء صغيرة محاذية من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة، وتنتشر في المنطقة أيضا فصائل مسلحة ومقاتلة أقل نفوذا، بينها تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.

وتسببت الحرب في سورية بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.