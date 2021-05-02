«فرانس برس»: المعارض التشادي صالح كبزابو يعترف بسلطة المجلس العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 10:52 مساء
رئيس حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، صالح كبزابو. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن صالح كبزابو، أبرز معارض للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الذي قضى قبل أسبوعين، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، الأحد، اعترافه بسلطة المجلس العسكري الانتقالي الذي شكّله نجل الرئيس الراحل وتعهد بإعادة إرساء النظام المدني في البلاد في غضون 18 شهرًا.

وقال كبزابو: «نعترف بالمجلس العسكري الانتقالي، وإلا لما شاركنا في الحكومة»، وذلك بعد أن شكل المجلس العسكري حكومة تضم 40 عضوا بين وزير ونائب وزير، ينتمي اثنان منهم إلى حزب كبزابو.

المجلس العسكري يشكل حكومة انتقالية
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، أنه شكل الأحد حكومة انتقالية.

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وعين نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيرا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية، وفق «فرانس برس».

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