واشنطن: لا صفقة تبادل سجناء مع طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 07:53 مساء
كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ( أرشيفية:إنترنت)

ردت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، على تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. 

وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين لشبكة «سي بي إس» الأميركية: «للأسف، هذه المعلومات خاطئة. لا يوجد اتفاق حول إطلاق هؤلاء الأميركيين الأربعة». وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

صفقة المليارات السبعة
كان تلفزيون عام إيراني نقل عن مصدر رسمي أنه «تحت ضغط الكونغرس، وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأميركيون على دفع سبعة مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أميركيين».

أضاف كلاين: «نعمل بجد لإعادة هؤلاء الأميركيين إلى الوطن. عندما ننجح، من الواضح أننا سنكون سعداء بإعلان الخبر».

 المفاوضون حول الملف النووي الإيراني تحدثوا، السبت، عن نتائج متباينة في فيينا، في ختام الجولة الثالثة للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015، ودعوا إلى الإسراع لتحقيق ذلك خلال ثلاثة أسابيع وفق الطرف الروسي. 

وبدأت المفاوضات مطلع أبريل، ويؤكد المشاركون فيها أن المهمة «معقّدة» والعراقيل كثيرة. 

مباحثات فيينا مستمرة
وتهدف «خطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق، إلى منع تطوير إيران سلاحًا نوويًّا، لكنه بات مهددًا منذ سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديًّا في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

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