خامنئي ينتقد «خطأ كبيرا» في تصريحات وزير الخارجية

مرشد إيران الأعلى علي خامنئي ( أرشيفية: إنترنت)

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، الأحد، أن بعض تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف تشكّل «خطأ كبيرا» ، وذلك بعد أسبوع من تسريب صوتي تحدث فيه ظريف عن دور واسع للميدان العسكري على حساب الدبلوماسية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز: «سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، علمية، وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية»، معتبر القول «إن جزءًا واحدًا ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى، هذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإسلامية». وفق وكالة «فرانس برس».

ظريف يبدي أسفه

وشهدت الساحة السياسية الإيرانية أزمة جديدة من نوعها، إثر تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، تحدث فيه عن «دور العسكر في الدبلوماسية».

وبعدها أبدى ظريف أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى «اقتتال داخلي» في إيران، قائلا: «آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان العسكري، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي»، وأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية «فسر على أنه انتقاد شخصي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الفكرة الأساسية» التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على «الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين (اللذين يشكلان مصدر قوة لإيران) وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى»، في إشارة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

روحاني يدافع

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الهدف من تسريب التسجيل الصوتي لظريف إحداث «اختلاف» داخلي، تزامنا مع المباحثات في فيينا مع القوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن التسجيل «تم نشره في وقت كانت (مباحثات) فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل» إيران.