زعيم المحافظين الاسكتلنديين: استقالة جونسون مؤكدة بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 05:25 مساء
زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس (أرشيفية:إنترنت)

اعتبر زعيم المحافظين الاسكتلنديين دوغلاس روس، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب «بالتأكيد أن يستقيل في حال خلص التحقيق حول تمويل أعمال تجديد شقته في «داونينغ ستريت» إلى أنه انتهك مدونة السلوك الوزارية».

وقبل أيام من انتخابات محلية مقررة في السادس من مايو، يواجه رئيس الحكومة المحافظ عدة قضايا محرجة في أجواء تصفية حسابات مع مستشاره السابق دومينيك كامينغز.

وبين هذه القضايا، مسألة تمويل أعمال تجديد شقة جونسون التي يشغلها مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما في  «11 داونينغ ستريت» ، ما أدى إلى فتح تحقيق من جانب اللجنة الانتخابية.

ويُتّهم جونسون بأنه استخدم قرضًا غير مصرح به من متبرع في حزب المحافظين، لكنه يؤكد أنه دفع بنفسه الفاتورة.

وقال زعيم المحافظين الاسكتلنديين دوغلاس روس، عبر شبكة «بي بي سي »، «أعتقد أن الناس ينتظرون معايير هي الأعلى من أولئك الذين يشغلون أعلى منصب في البلاد، لذلك أعتقد أن الناس يتطلعون إلى التحقيقات الجارية حاليًا وينتظرون أجوبة».

ودعت المعارضة العمالية، الأحد الماضي، إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في كيفية إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين بعد اتهامات بتمويل لتجديد شقته. 

هجوم المساعد السابق
كان دومينيك كامينغز المساعد السابق لبوريس جونسون شن الجمعة هجومًا استثنائيًّا عنيفًا على رئيس الوزراء البريطاني، معتبرًا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في عديد القضايا الجديدة.

وفي وقت لا تزال شعبية بوريس جونسون تبدو غير متأثرة بالقضايا المثارة، إلا أن استطلاعات رأي الصحف الصادرة الأحد تحدثت عن تراجع لتقدم المحافظين على حزب العمال.

بوريس يدافع عن نفسه
ونشر رئيس الوزراء من جهته، الأحد مقالة في صحيفة "مايل أون صانداي" الشعبية للإشادة بعمله في مجال مكافحة الجريمة، خصوصًا آفة سرقة الكلاب أثناء تفشي وباء كورونا وتحدث عن ثقته بالانتعاش المقبل للاقتصاد البريطاني.

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