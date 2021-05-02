«البنتاغون» تلغي خطط بناء جدار على الحدود الأميركية مع المكسيك

جزء غير مكتمل من الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.28 مارس 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الجمعة، أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» جمال براون، في بيان: «وفقا لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى».

وأضاف: أن «وزارة الدفاع بدأت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي»، مؤكدا أن «إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم».

وأشار براون إلى أن الأموال التي لم يجرِ الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل لا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني، لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

واستخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مليارات الدولارات من ميزانية «البنتاغون» في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص لـ«مكافحة الهجرة» على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك، وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.