«البنتاغون» تلغي خطط بناء جدار على الحدود الأميركية مع المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 02:59 مساء
جزء غير مكتمل من الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.28 مارس 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الجمعة، أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» جمال براون، في بيان: «وفقا لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى».

وأضاف: أن «وزارة الدفاع بدأت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي»، مؤكدا أن «إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم».

وأشار براون إلى أن الأموال التي لم يجرِ الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل لا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني، لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

واستخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مليارات الدولارات من ميزانية «البنتاغون» في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص لـ«مكافحة الهجرة» على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك، وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
الملقحون قد ينقلون عدوى «كورونا» إلى غيرهم
طب وصحة
استقالة ثلث موظفي شركة أميركية احتجاجا على حظر النقاش السياسي
دولى
دباير (الحلقة 4)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 18)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالمجيد عبدالله (الحلقة 18)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تدشين أطول جسر مشاة معلق في العالم