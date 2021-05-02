اغتيال مسؤول محلي أثناء أدائه الصلاة في مسجد بشرق الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 02:07 مساء
عناصر من الشرطة في الكونغو. (الإنترنت)

اغتيل مسؤول محلي بالرصاص أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق الكونغو الديمقراطية والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتهم بتنفيذها «تنظيم إسلامي مسلح»، كما أعلنت السلطات.

وقال، آلواز مبوارارا، المسؤول في مدينة بيني لوكالة «فرانس برس» إن «الشيخ علي أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء، وأن أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء في هذه الأمسية الرمضانية».

ومنذ نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها بمقاطعة شمال كيفو، في هجمات اتهمت السلطات تنظيم «القوات الديمقراطية المتحالفة» بالوقوف خلفها، وقُتل أشخاص آخرون، السبت، في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إن «القوات الديمقراطية المتحالفة نفذتها، من دون أن تتضح في الحال حصيلة القتلى».

و«القوات الديمقراطية المتحالفة» هي تنظيم مسلح نواته متمردون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة واعتبرتهم الولايات المتحدة مؤخرا «منظمة إرهابية تابعة لتنظيم داعش».

وزار رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، قصر الإليزيه الثلاثاء، طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي قال عنها إنها جماعة مسلحة «توجهها إسلامي وخطابها إسلامي وأساليبها إسلامية».

ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي «حالة الحصار» في إقليمي شمال كيفو وإيتوري في شرق البلاد للتصدي للفظائع التي ترتكبها بحق مدنيين مجموعات مسلحة متمردة.

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